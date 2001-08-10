Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комплексная поддержка с Сахалина, от детских писем до стратегического оборудования, играет ключевую роль для бойцов в зоне специальной военной операции. Вернувшийся с фронта доброволец Александр Егоров подчеркнул, что такая помощь создает у военнослужащих ощущение надежного тыла и придает сил для выполнения боевых задач.

Недавний визит губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в подшефный Шахтерск ДНР наглядно продемонстрировал этот подход. Глава региона лично передал сахалинским военнослужащим партию спецтехники и необходимого оборудования, включая пять дизельных генераторов, бензопилы, устройства для сбрасывания боеприпасов с дронов и FPV-очки. Также во время визита губернатор вручил островным бойцам государственные награды за успешное выполнение заданий.

Александр Егоров, заместитель директора Центральной детской музыкальной школы, который вернулся из зоны СВО в марте 2025 года, отметил ценность такой разносторонней помощи. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального правительства, ветеран особо подчеркнул, что для бойцов важна каждая часть поддержки. По его словам, детская открытка с забавными ошибками или теплые носки от волонтеров ценятся так же высоко, как и серьезное техническое оснащение, поскольку это дает реальное ощущение единства с земляками. Егоров признался, что до сих пор хранит полученную на фронте открытку с надписью "Поздравления солдатам", которая, по его словам, вызывает мурашки и трогает до глубины души.

В настоящий момент Александр Егоров проходит обучение по губернаторской программе "Герои Сахалина и Курил" и готовит дипломную работу. Он отмечает важность этого проекта, который создает для участников СВО новые карьерные возможности. Напомним, что поддержка сахалинцев, задействованных в специальной военной операции, остается приоритетом для правительства региона и лично губернатора Валерия Лимаренко.