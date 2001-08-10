В Поронайске в зоне отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее известное зимними прогулками, сейчас это место обретает новую жизнь благодаря масштабному благоустройству. Работы продолжаются: впереди еще установка освещения, сейчас уже на финишном этапе площадки с удобными беседками, появилась зона активного отдыха с полосой препятствий, появились домики.

Особое внимание уделяется безопасности: установлена система видеонаблюдения, ожидается введение охраны, что создаст комфортные условия для всех желающих провести досуг с удовольствием и уверенностью.

Благоустройство рефулеров - инициатива самих поронайцев. Жители выбрали проект путём голосования в 2022 году. В рамках первого этапа там появилась благоустроенная территория с беседками.

В 2024 году жители Поронайского района вновь отдали предпочтение данной зоне отдыха. В этом году зона отдыха снова одержала победу в конкурсе, который проходит в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Создание новых общественных пространств поддерживает губернатор Валерий Лимаренко.