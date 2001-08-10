Южно‑Сахалинск отмечает День матери: праздник любви и ответственности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В доме культуры «Родина» состоялся концерт «Мама — первое слово» в честь праздника, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. На входе женщин встречали цветами и музыкой. Зрительницы пришли на мероприятие вместе с подругами, одноклассницами или с коллегами. Здесь встретились разные поколения — и горожанки с грудными малышами, и опытные многодетные родители.
Елизавета Трифонова, молодая мама, родившая всего четыре месяца назад, уверена, что счастливое материнство начинается с заботы о себе и своем самочувствии. Она активно посещает «молочные завтраки» для мам, фитнес тренировки, тематические встречи по уходу за малышом.
- Быть матерью в Южно Сахалинске комфортно. Здесь многое делается для удобства родителей, проводятся мероприятия, которые объединяют мам. Но материнство — это и труд, требующий понимания ответственности: с тобой всегда маленький человек, и он полностью зависит от тебя. Поэтому важно, что есть такой праздник, как День матери. Он напоминает о важнейших человеческих ценностях, — поделилась Елизавета.
О своем опыте также рассказала Ксения Ханина — мама четверых детей 5,7,8 и 18 лет. Помимо реализации в семье, женщина нашла себя в бизнесе и стала реставратором мебели. Она признается, что использовала меры поддержки, и они действительно помогли ей на различных этапах становления и развития:
- Лично я нашла свое призвание в материнстве и получаю от него огромное удовольствие. Уверена, что не стоит ждать идеальных финансовых условий, чтобы решиться на рождение ребенка. У меня четверо детей — Настенька, Сонечка, Семен и Глеб. Не исключаю, что судьба подарит мне пятого ребенка, — сказала Ксения. —Да, безусловно, мы получаем меры поддержки от города и области - есть пособия, бесплатный детсад для третьего и последующих детей, бесплатное питание и проезд для школьников, программы поддержки молодых семей и малого бизнеса. Но важно самим быть активными и реализовывать свой потенциал.
В Южно Сахалинске действует целый комплекс мер для поддержки мам: программы для многодетных и молодых семей, льготы на детсад и питание детей, клубы общения родителей, социальные мероприятия.
- Мы видим в зале множество мам и хотим поблагодарить их за то, что они есть, сказать, как мы ими дорожим, и пожелать всего самого лучшего, - сказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.
День матери в этом году стал не просто праздником, а важным символом. Ранее губернатор Сахалинской области объявил 2025 год Годом Счастливого материнства, что привлекло особое внимание к теме семейных традиций и воспитания детей. Праздник стал поводом еще раз подчеркнуть, что Южно Сахалинск — это город Счастливого материнства, где женщины могут быть уверены: их труд и любовь к детям будут замечены, оценены и поддержаны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
09:30 21 Ноября Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
10:16 21 Ноября Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 10:27 Вчера Южно-Сахалинск примет всероссийский теннисный турнир
- 13:20 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
- 14:46 25 Ноября Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
- 10:19 24 Ноября Сахалинская легкоатлетка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?