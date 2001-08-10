Южно‑Сахалинск отмечает День матери: праздник любви и ответственности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В доме культуры «Родина» состоялся концерт «Мама — первое слово» в честь праздника, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. На входе женщин встречали цветами и музыкой. Зрительницы пришли на мероприятие вместе с подругами, одноклассницами или с коллегами. Здесь встретились разные поколения — и горожанки с грудными малышами, и опытные многодетные родители.

Елизавета Трифонова, молодая мама, родившая всего четыре месяца назад, уверена, что счастливое материнство начинается с заботы о себе и своем самочувствии. Она активно посещает «молочные завтраки» для мам, фитнес тренировки, тематические встречи по уходу за малышом.

- Быть матерью в Южно Сахалинске комфортно. Здесь многое делается для удобства родителей, проводятся мероприятия, которые объединяют мам. Но материнство — это и труд, требующий понимания ответственности: с тобой всегда маленький человек, и он полностью зависит от тебя. Поэтому важно, что есть такой праздник, как День матери. Он напоминает о важнейших человеческих ценностях, — поделилась Елизавета.

О своем опыте также рассказала Ксения Ханина — мама четверых детей 5,7,8 и 18 лет. Помимо реализации в семье, женщина нашла себя в бизнесе и стала реставратором мебели. Она признается, что использовала меры поддержки, и они действительно помогли ей на различных этапах становления и развития:

- Лично я нашла свое призвание в материнстве и получаю от него огромное удовольствие. Уверена, что не стоит ждать идеальных финансовых условий, чтобы решиться на рождение ребенка. У меня четверо детей — Настенька, Сонечка, Семен и Глеб. Не исключаю, что судьба подарит мне пятого ребенка, — сказала Ксения. —Да, безусловно, мы получаем меры поддержки от города и области - есть пособия, бесплатный детсад для третьего и последующих детей, бесплатное питание и проезд для школьников, программы поддержки молодых семей и малого бизнеса. Но важно самим быть активными и реализовывать свой потенциал.

В Южно Сахалинске действует целый комплекс мер для поддержки мам: программы для многодетных и молодых семей, льготы на детсад и питание детей, клубы общения родителей, социальные мероприятия.

- Мы видим в зале множество мам и хотим поблагодарить их за то, что они есть, сказать, как мы ими дорожим, и пожелать всего самого лучшего, - сказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.

День матери в этом году стал не просто праздником, а важным символом. Ранее губернатор Сахалинской области объявил 2025 год Годом Счастливого материнства, что привлекло особое внимание к теме семейных традиций и воспитания детей. Праздник стал поводом еще раз подчеркнуть, что Южно Сахалинск — это город Счастливого материнства, где женщины могут быть уверены: их труд и любовь к детям будут замечены, оценены и поддержаны.