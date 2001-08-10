Синоптики прогнозируют сильные снегопады и метель на Сахалине 28-29 ноября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Северные и центральные районы Сахалина накануне выходных столкнутся с резким ухудшением погодных условий: вечером 28 и ночью 29 ноября здесь ожидаются сильные, местами очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Синоптики предупреждают о метели, которая снизит видимость до 500 метров и менее, а в прибрежных зонах порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.

Сахалинское управление Росгидромета опубликовало штормовое предупреждение, в котором отдельно отметило опасность гололёдных явлений на дорогах и тротуарах. Метеорологи уточнили, что интенсивные осадки совпадут с сильным ветром, что значительно усугубит условия для автолюбителей и пешеходов. В связи с этим региональные власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок и выездов на необязательные маршруты до стабилизации обстановки.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области держит ситуацию под контролем и координирует действия всех профильных служб. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального МЧС, спасатели перевели дежурные части на усиленный режим работы и готовы оперативно реагировать на возможные происшествия. Жителям советуют следить за обновлениями в официальных каналах ведомства и соблюдать меры личной безопасности.