В Южно-Сахалинске завершают капитальный ремонт детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске подходит к завершению масштабный капитальный ремонт детского сада № 55 "Веснушка" - учреждения с почти 40-летней историей. Работы, стартовавшие в апреле 2025 года, охватывают как само здание, так и прилегающую территорию, и должны завершиться до конца года, чтобы дети и их родители снова смогли вернуться в полностью обновлённый сад.

В рамках программы обновления дошкольных учреждений областного центра в 2025 году благоустройство прошли 16 детских садов, а текущий ремонт выполнили в пяти из них. Наиболее масштабные преобразования затронули именно "Веснушку". Как рассказал заместитель начальника управления капитального строительства Артем Шипилов, подрядчики завершили большую часть внутренней отделки, полностью обновили систему теплоснабжения и отопления, а фасадные и кровельные работы находятся на завершающем этапе. Электромонтажные и сантехнические работы активно продолжаются. Рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в городской администрации.

Территория вокруг детского сада также существенные изменилась: уже завершено асфальтирование, а монтаж малых архитектурных форм завершат до конца года. Прогулочные зоны дополнят новые веранды и теневые навесы. Родители воспитанников одобряют ремонт и с нетерпением ждут открытия обновлённого учреждения. Мама четверых детей Ирина Бурлак отметила, что для её семьи сад стал родным, и она рада скорому возвращению в тёплое и современное пространство. Отец воспитанников Василий Тимофеев подчеркнул важность соблюдения сроков, поскольку дети сильно привязались друг к другу. Департамент образования сообщил, что "Веснушка" участвует в федеральной программе капитального ремонта, и после завершения всех работ сад будет полностью соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта.