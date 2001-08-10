В Южно-Сахалинске завершают капитальный ремонт детского сада "Веснушка"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске подходит к завершению масштабный капитальный ремонт детского сада № 55 "Веснушка" - учреждения с почти 40-летней историей. Работы, стартовавшие в апреле 2025 года, охватывают как само здание, так и прилегающую территорию, и должны завершиться до конца года, чтобы дети и их родители снова смогли вернуться в полностью обновлённый сад.
В рамках программы обновления дошкольных учреждений областного центра в 2025 году благоустройство прошли 16 детских садов, а текущий ремонт выполнили в пяти из них. Наиболее масштабные преобразования затронули именно "Веснушку". Как рассказал заместитель начальника управления капитального строительства Артем Шипилов, подрядчики завершили большую часть внутренней отделки, полностью обновили систему теплоснабжения и отопления, а фасадные и кровельные работы находятся на завершающем этапе. Электромонтажные и сантехнические работы активно продолжаются. Рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в городской администрации.
Территория вокруг детского сада также существенные изменилась: уже завершено асфальтирование, а монтаж малых архитектурных форм завершат до конца года. Прогулочные зоны дополнят новые веранды и теневые навесы. Родители воспитанников одобряют ремонт и с нетерпением ждут открытия обновлённого учреждения. Мама четверых детей Ирина Бурлак отметила, что для её семьи сад стал родным, и она рада скорому возвращению в тёплое и современное пространство. Отец воспитанников Василий Тимофеев подчеркнул важность соблюдения сроков, поскольку дети сильно привязались друг к другу. Департамент образования сообщил, что "Веснушка" участвует в федеральной программе капитального ремонта, и после завершения всех работ сад будет полностью соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
09:30 21 Ноября Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
10:16 21 Ноября Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 10:27 Вчера Южно-Сахалинск примет всероссийский теннисный турнир
- 13:20 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
- 14:46 25 Ноября Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
- 10:19 24 Ноября Сахалинская легкоатлетка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?