Стартовал прием заявок на конкурс путешествий по Арктике и Дальнему Востоку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса "Дальний Восток - Земля приключений", в рамках которого жители России могут представить короткометражные фильмы о своих путешествиях по Арктике и Дальнему Востоку. Организаторы приглашают активных путешественников принять участие в состязании, направленном на популяризацию уникальных природных ландшафтов и поддержку любителей приключенческого туризма.

Прием заявок открыли 1 мая 2025 года. Участники могут подавать видео до 15 января 2026 года через официальный сайт путешественникдв.рф. Конкурсные работы должны представлять собой короткометражные фильмы продолжительностью до восьми минут, снятые в период с 1 мая 2023 года по 15 января 2026 года. В этом году впервые добавили отдельную номинацию "арктическое путешествие" - помимо традиционных категорий: пешие, водные и зимние маршруты. Организаторы напоминают, что при прохождении маршрутов по труднодоступной местности, водным, горным или спелеологическим объектам с повышенным риском необходимо уведомить МЧС России об их проведении.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, за два предыдущих сезона конкурс получил широкий отклик: в 2024 году организаторы получили 664 заявки. Лучшие работы транслируют на региональных и федеральных телеканалах. Победитель главного приза получит 3 миллиона рублей, а призёры в номинациях - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.