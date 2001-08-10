Тихоокеанское
На Камчатке цена на баклажаны вплотную приблизилась к 1000 рублей за кг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском подорожали баклажаны. Стоимость в некоторых случаях доходит почти до 1000 рублей, сообщает ТК "41 Регион".

Так, местная тепличная продукция на данный момент стоит немного выше 800 рублей за килограмм. А привозные овощи - 990 рублей.

Рост цен в магазинах объясняют сезонностью и увеличением затрат на доставку. Покупатели активно обсуждают ситуацию и саркастично комментируют стоимость овощей в соцсетях: "Что-то на богатом…".

