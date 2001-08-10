Тихоокеанское
Синоптики прогнозируют сильные снегопады и метель на Сахалине 28-29 ноября
11:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске проверили подвал, затопленный канализацией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители Народного фронта, городской администрации и управляющей компании провели совместную проверку в подвале дома № 41 на улице Сахалинской в Южно-Сахалинске. Поводом для внепланового визита стало обращение жильцов, которые жаловались на регулярное затопление помещения канализационными стоками.

В ходе осмотра участники проверки подтвердили, что в подвале периодически происходит затопление, а канализационная система работает с перебоями. Несмотря на то, что сотрудники управляющей компании уже частично просушили помещение с помощью опилок, проблема сохраняется. Дополнительно проверяющие обнаружили, что подвал захламлен строительным и бытовым мусором, оставшимся после предыдущих ремонтов.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, управляющей компании необходимо срочно вывезти из подвала горючие материалы для соблюдения противопожарных норм. Жительница дома Наталья Погорелова сообщила, что неприятный запах и подтопления появились во время ремонта двора, а обращения в управляющую компанию не дали результата.

Администрация города продолжит мониторинг ситуации совместно с жильцами и ресурсоснабжающей организацией. При повторных затоплениях информацию будут оперативно передавать в Народный фронт для координации действий.

