Сахалинские города получили новые детские площадки и зоны отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершили благоустройство дворовых территорий в восьми городах в рамках федеральной программы "Дальневосточные дворы". В Охе, Поронайске, Невельске, Холмске, Корсакове, Аниве, Долинске и Южно-Сахалинске появились современные комфортные пространства для жителей.

В Невельске на улице Школьной оборудовали новую детскую площадку с травмобезопасным покрытием, игровыми комплексами и скамейками. В Холмске во дворе на Школьной, 48А заасфальтировали проезды и тротуары, установили качели, горку и домик-беседку. В Корсакове на улице Советской уложили брусчатку и высадили клены, учел пожелания жителей. В Долинске на Комсомольской расширили парковку и обустроили тротуар, а в Южно-Сахалинске на Дзержинского создали спортивную зону и пешеходные зоны.

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, программа формирует качественно новую городскую среду с функциональными дворами. Власти укладывают новое покрытие, меняют бордюры, устанавливают освещение и малые архитектурные формы. Детские или спортивные площадки появляются при условии, что собственники включат расходы на их содержание в тариф.

Федеральная программа "Дальневосточные дворы" стартовала в 2022 году. За время ее реализации в Сахалинской области благоустроили 136 дворовых территорий. Больше всего дворов появилось в Южно-Сахалинске (29), Поронайске (12) и Невельске (11).