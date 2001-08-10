Энергетики Сахалинской ГРЭС-2 провели для школьников открытые уроки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты химического цеха Сахалинской ГРЭС-2 организовали для старшеклассников села Ильинское серию практических занятий. Энергетики лично продемонстрировали школьникам применение химии в реальной работе электростанции в рамках образовательного проекта "Неделя химии в энергетике".
Проект, который разработало ПАО "Сахалинэнерго", мотивирует учащихся углубленно изучать естественные науки и поддерживает талантливую молодежь. Как сообщили ТИА "Острова" в энергетической компании, эта инициатива является частью проекта по формированию энергетического профиля в сельской школе. Педагоги и администрация Томаринского муниципального округа активно поддержали начинание энергетиков.
На уроках сотрудники станции не только объясняли теорию, но и показывали ее практическое применение. Школьники узнали о работе химика на современном предприятии и сами выполнили химические анализы топлива - такие же, какие ежедневно проводят в лабораториях ГРЭС-2. Директор школы села Ильинское Татьяна Шишкина отметила, что такие встречи напрямую влияют на профессиональное самоопределение старшеклассников, открывая им карьерные перспективы в регионе.
