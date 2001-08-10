Власти Южно-Сахалинска проведут горячую линию по электронным выпискам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска проведет горячую линию для консультаций по получению муниципальных услуг в электронном виде. Специалисты расскажут горожанам о преимуществах оформления выписки из похозяйственной книги через интернет.
Позвонить на горячую линию можно в пятницу, 27 ноября, с 10:00 до 12:00 по телефону 300-738 (добавочный 3). Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, консультации будут посвящены получению муниципальной услуги по предоставлению выписок из похозяйственных книг в цифровом формате.
Для тех, кто еще не подтвердил учетную запись на портале Госуслуг, в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка организовали специальный прием. Жители города могут обратиться по адресу: улица Карла Маркса, 20, кабинет №411 в рабочие дни с 09:00 до 17:00, имея при себе паспорт.
