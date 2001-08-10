В Южно-Сахалинске начали устанавливать главную новогоднюю елку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске начался монтаж главной новогодней елки, которую традиционно устанавливают на площади Ленина. Специалисты уже собрали каркас нижних ярусов искусственного дерева, уделяя особое внимание устойчивости конструкции из-за особенностей островной погоды.
В этом году в городе появятся три двадцатиметровые ели: на площади Ленина, площади Победы и напротив здания областного правительства. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, в ближайшее время также планируют установить десять восьмиметровых елей во всех планировочных районах островной столицы.
Все работы по монтажу новогодних конструкций должны завершить до 10 декабря. Жители города отмечают, что именно установка елей как главного символа Нового года и праздничное оформление создают в Южно-Сахалинске особую предпраздничную атмосферу.
