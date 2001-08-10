В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялась церемония награждения победительниц ежегодного конкурса "Женщина года". В этом году за звание лучших в девяти номинациях боролись 37 жительниц областного центра.

Мэр города Сергей Надсадин лично поздравил всех участниц и отметил их вклад в развитие Южно-Сахалинска. Глава города подчеркнул многогранную роль современной женщины, совмещающей профессиональную деятельность, общественную работу и материнство.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, победительницами и лауреатами конкурса стали 27 женщин. Среди них - председатель Сахалинского регионального отделения Всероссийского общества глухих Ирина Васюк, генеральный директор ООО "Бухгалтерская скорая помощь" Наталья Погосян, старшая медицинская сестра Сахалинской областной клинической больницы Ольга Мудряк и педагог-психолог школы №22 Марал Кеминеева. Конкурс "Женщина года" проводят в городе с 2008 года для признания заслуг женщин в различных сферах деятельности.