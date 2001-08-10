Строители возводят очистные сооружения в поселке Вахрушев на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поселке Вахрушев Поронайского района продолжают строить современный комплекс очистных сооружений. Новый объект позволит значительно снизить уровень загрязнения окружающей среды в муниципальном образовании.

Строители уже выполнили демонтажные работы и разработали котлованы для основных сооружений. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, на площадке смонтировали фундаментные плиты, возвели металлокаркас административно-бытового корпуса и почти завершили устройство ограждения.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Аристархов уточнил, что комплекс будет включать блок-модули очистки сточных вод, канализационно-насосную станцию и дизельную электростанцию. Его производительность составит 350 кубометров в сутки. Завершить строительно-монтажные работы планируют осенью 2027 года.