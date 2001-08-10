Тихоокеанское
Сахалинец попытался скрыться от приставов и наехал автомобилем на сотрудника
10:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пенсионеры Сахалина могут получить цифровое удостоверение через Госуслуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Социальный фонд России начал выдавать пенсионерам электронные свидетельства. Новый цифровой документ с QR-кодом теперь доступен в личном кабинете на портале Госуслуг и полностью заменяет традиционное пластиковое удостоверение.

Главное преимущество нововведения - автоматическое получение цифрового удостоверения без подачи заявлений. Как сообщили ТИА "Острова" в отделении Социального фонда России по Сахалинской области, у действующих пенсионеров QR-код уже появился в их личных кабинетах. Тем, кто только оформляет пенсию, цифровое удостоверение сформируется автоматически в течение 10 дней после назначения выплат.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков пояснил, что электронное удостоверение нельзя потерять, а для подтверждения статуса пенсионера достаточно зайти на Госуслуги с мобильного телефона. При этом ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действительными - те, кто предпочитает традиционный документ, могут продолжать им пользоваться или получить пластиковое свидетельство в клиентской службе фонда.

