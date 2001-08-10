Сахалинские власти поздравили 94-летнюю участницу трудового фронта с юбилеем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительницу Южно-Сахалинска Елену Ивановну Петрову поздравили с 94-летием. Участница трудового фронта, родившаяся в 1931 году, приняла поздравления от городской администрации и поделилась воспоминаниями о своем трудном, но полном любви к жизни пути.

Сотрудники департамента внутренней политики вручили имениннице цветы и приветственный адрес от имени мэра Сергея Надсадина. Елена Ивановна рассказала гостям о своем военном детстве: в 1941 году ее эвакуировали с матерью и четырьмя братьями и сестрами в Башкирию, в то время как отец работал на оборонном заводе в Москве.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, после войны судьба связала Елену Ивановну с железнодорожником, что определило ее жизнь частыми переездами. Она жила в Рубцовске, Уссурийске, Семипалатинске, где под одной крышей собиралась большая семья из одиннадцати человек, а позже - в Хабаровске и Владивостоке. Окончательным домом для нее и ее семьи по выбору дочерей стал Сахалин.

Елена Ивановна вырастила двоих детей, помогла воспитать пятерых внуков и сейчас радуется трем правнукам. Много лет она проработала телефонисткой в сфере связи, за что получила медаль "Ветеран труда" и юбилейные награды в честь Дня Победы.