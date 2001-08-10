Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2025
Сейчас 22:21
78,92|91,37
По факту исчезновения девятилетнего мальчика в Томаринском районе возбуждено уголовное дело
14:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Южно-Сахалинска рекомендуют бизнесу завершить новогоднее украшение фасадов к 1 декабря

Власти Южно-Сахалинска рекомендуют бизнесу завершить новогоднее украшение фасадов к 1 декабря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприятия и организации Южно-Сахалинска приступили к созданию новогодней атмосферы в городе. Согласно установленным срокам, им необходимо завершить украшение фасадов, витрин и прилегающих территорий до 1 декабря.

Руководитель департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова подчеркивает, что праздничное оформление выполняет сразу две важные функции. С одной стороны, оно помогает бизнесу привлекать покупателей, а с другой — формирует уютный и нарядный облик всего города.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, для предпринимателей разработали специальные рекомендации по праздничному декору. Все предложения по световым решениям, типам гирлянд и оформлению витрин собрали в едином брендбуке, который соответствует городскому дизайн-коду. Документ уже доступен на официальном сайте мэрии для всех желающих.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?