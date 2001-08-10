Сахалинская область вышла в лидеры по предварительным итогам акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область вышла на первое место среди малых регионов России в осеннем сезоне всероссийской акции "БумБатл" по сбору макулатуры. По предварительным итогам островные участники собрали более 63 тонн вторсырья, обойдя Амурскую, Тамбовскую, Магаданскую области и Республику Бурятия.

Детский сад №42 "Черемушки" из Южно-Сахалинска показал выдающийся результат, сдав более 39 тонн макулатуры и заняв вторую позицию в общероссийском зачете среди дошкольных учреждений. Значительный вклад внесли и другие образовательные учреждения: Гимназия №3 передала 5,8 тонны вторсырья, а детский сад №2 "Берёзка" собрал 2,7 тонны макулатуры.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном Управлении по обращению с отходами, экомарафон объединил более 3200 жителей и 40 организаций со всего региона. Активное участие принимают не только учреждения областного центра, но и районы: Холмский лицей "Надежда" сдал 1,5 тонны макулатуры, корсаковский детский сад №23 "Золотой петушок" и школа №3 города Корсакова привезли по 1,3 тонны сырья каждая.

Заместитель директора корсаковской школы №3 Ирина Ковалева отметила, что регулярные экоуроки стали главным стимулом для детей участвовать в акции. Собранную бумагу направят на перерабатывающие заводы в Приморском и Хабаровском краях, где из нее изготовят упаковочные материалы и другую продукцию. Для удобства жителей в регионе работает десять пунктов приема макулатуры, адреса которых опубликованы на сайте министерства ЖКХ области.