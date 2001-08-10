Две сахалинки украли ключи и угнали внедорожник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске полиция расследует дерзкий угон внедорожника. Как сообщает пресс-служба Сахалинской полиции, в дежурную часть обратился 61-летний местный житель, заявивший об угоне автомобиля, принадлежащего его брату. Сумма ущерба оценивается в 700 000 рублей, пишет astv.ru.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые - две местные жительницы в возрасте 44 и 29 лет. По данным следствия, 44-летняя женщина, являющаяся дальней родственницей потерпевшего, ранее похитила запасной комплект ключей от автомобиля во время одного из визитов к владельцу.

По версии полиции, угон был совершён в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленницы, распивая спиртные напитки, решили покататься на чужом автомобиле. Ночью они угнали внедорожник и использовали его для личных целей. После поездки похитительницы бросили автомобиль на одной из улиц города. Пытаясь замести следы, родственница потерпевшего избавилась от батарейки сигнализации.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Обеим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.