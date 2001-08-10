Две сахалинки украли ключи и угнали внедорожник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Углегорске полиция расследует дерзкий угон внедорожника. Как сообщает пресс-служба Сахалинской полиции, в дежурную часть обратился 61-летний местный житель, заявивший об угоне автомобиля, принадлежащего его брату. Сумма ущерба оценивается в 700 000 рублей, пишет astv.ru.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые - две местные жительницы в возрасте 44 и 29 лет. По данным следствия, 44-летняя женщина, являющаяся дальней родственницей потерпевшего, ранее похитила запасной комплект ключей от автомобиля во время одного из визитов к владельцу.
По версии полиции, угон был совершён в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленницы, распивая спиртные напитки, решили покататься на чужом автомобиле. Ночью они угнали внедорожник и использовали его для личных целей. После поездки похитительницы бросили автомобиль на одной из улиц города. Пытаясь замести следы, родственница потерпевшего избавилась от батарейки сигнализации.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Обеим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
16:01 18 Ноября Два новых дома на 180 квартир готовятся к заселению
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 14:46 Сегодня Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
- 10:19 Вчера Сахалинская легкоатлетка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях
- 10:16 21 Ноября Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
- 09:02 20 Ноября Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?