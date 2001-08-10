В городском парке Южно-Сахалинска проходят бесплатные оздоровительные занятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почти 200 жителей Южно-Сахалинска регулярно участвуют в оздоровительных занятиях проекта "Кузница здоровья", которые проходят в городском парке дважды в неделю. Проект предлагает горожанам всех возрастов бесплатный комплекс упражнений на свежем воздухе, а с наступлением зимы организаторы дополнят программу элементами скандинавской ходьбы и лыжными походами.
Занятия проводят каждые вторник и пятницу в 18:30 на площадке перед кофейней "Мама кофе". Инструктор-методист по ЛФК и спорту МАУ "Спортивный город" Кристина Иванова разработала специальный комплекс упражнений, который включает элементы лечебной физкультуры для укрепления мышц спины и конечностей, а также артикуляционную и дыхательную гимнастику.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, каждое занятие начинается с десятиминутной разминки, затем участники переходят к двигательно-танцевальной терапии под музыку и динамическим упражнениям во время прогулки по парку. Завершают оздоровительную сессию восстановительной гимнастикой. По словам инструктора Кристины Ивановой, главная цель проекта - привлечь людей разного возраста к регулярным оздоровительным практикам.
В следующем году организаторы планируют новый этап развития проекта: участники "Кузницы ходьбы" начнут посещать туристические маршруты в черте города в сопровождении опытных проводников. Жительница Южно-Сахалинска Галина Мальцева, которая посещает занятия с первого дня, отмечает, что тренировки соответствуют ее физическим возможностям, а свежий воздух заряжает бодростью и улучшает настроение.
