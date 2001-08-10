С космодрома Восточный готовятся запустить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На космодроме Восточный в Амурской области прошли испытания разгонного блока «Фрегат». После операций он был перемещен на заправочно-нейтрализационную станцию, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на Роскосмос.

«Завершен полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний разгонного блока «Фрегат» по программе запуска космических аппаратов «Аист-2Т», после чего его переправили на заправочно-нейтрализационную станцию», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что разгонный блок предстоит заправить компонентами ракетного топлива и сжатыми газами, необходимыми для выведения на целевые орбиты двух космических аппаратов «Аист-2Т», а также попутной полезной нагрузки.