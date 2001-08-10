Жителям Южно-Сахалинска покажут городские легенды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент информационной политики администрации Южно-Сахалинска совместно с городским культурно-туристическим центром запустил новый видеопроект «Городские легенды», который познакомит зрителей с историей и достопримечательностями планировочных районов и сёл городского округа. Проект использует современный тревел-формат, чтобы сделать краеведческий контент динамичным и увлекательным для широкой аудитории.
Первый выпуск видеопроекта посвятили селу Синегорск, а следующий ролик, который выйдет через неделю, расскажет о районе Санаторный. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, творческая группа создала видеоролики в стилистике популярных travel-шоу, что обеспечивает высокую зрелищность и информативность материала.
Авторский коллектив проекта сформировали сотрудники пресс-службы городской администрации. Идею и сценарий разработала начальник отдела по взаимодействию с населением в интернет-пространстве Анна Гармаш, а видеограф Виктор Ковалев выступил в роли оператора и режиссёра монтажа. Ведущими в проекте стали директор культурно-туристического центра Андрей Сухонос и его заместитель Ирина Орлова.
Директор департамента информационной политики Екатерина Каширина подчеркнула, что проект позволяет по-новому взглянуть на знакомые места и открывает настоящие городские легенды для тех, кто никогда не посещал эти районы. Медиахолдинг «АСТВ» выступил информационным партнёром проекта и будет публиковать готовые выпуски на своих ресурсах, расширяя аудиторию видеопроекта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:28 Сегодня На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
08:57 Сегодня Хоккейный клуб "Сахалинские Акулы" начинает выездную серию в Туле
09:30 Сегодня Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
09:35 Сегодня Годовалый ребенок пострадал в ДТП на Сахалине
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
13:57 14 Ноября Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 10:16 Сегодня Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
- 09:02 Вчера Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
- 17:51 19 Ноября Улица Калинина в Аниве превратилась в арт-пространство
- 17:27 19 Ноября Школьники посетили «Урок чистой воды» от «РВК-Сахалин»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?