Жителям Южно-Сахалинска покажут городские легенды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент информационной политики администрации Южно-Сахалинска совместно с городским культурно-туристическим центром запустил новый видеопроект «Городские легенды», который познакомит зрителей с историей и достопримечательностями планировочных районов и сёл городского округа. Проект использует современный тревел-формат, чтобы сделать краеведческий контент динамичным и увлекательным для широкой аудитории.

Первый выпуск видеопроекта посвятили селу Синегорск, а следующий ролик, который выйдет через неделю, расскажет о районе Санаторный. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, творческая группа создала видеоролики в стилистике популярных travel-шоу, что обеспечивает высокую зрелищность и информативность материала.

Авторский коллектив проекта сформировали сотрудники пресс-службы городской администрации. Идею и сценарий разработала начальник отдела по взаимодействию с населением в интернет-пространстве Анна Гармаш, а видеограф Виктор Ковалев выступил в роли оператора и режиссёра монтажа. Ведущими в проекте стали директор культурно-туристического центра Андрей Сухонос и его заместитель Ирина Орлова.

Директор департамента информационной политики Екатерина Каширина подчеркнула, что проект позволяет по-новому взглянуть на знакомые места и открывает настоящие городские легенды для тех, кто никогда не посещал эти районы. Медиахолдинг «АСТВ» выступил информационным партнёром проекта и будет публиковать готовые выпуски на своих ресурсах, расширяя аудиторию видеопроекта.