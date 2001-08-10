В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Южно-Сахалинска продолжают масштабную работу по ликвидации несанкционированных свалок, убрав с начала 2025 года 197 мест незаконного складирования мусора. Общий объем вывезенных твердых коммунальных отходов достиг 13 тысяч кубических метров, что демонстрирует системный подход к решению проблемы.

Основную работу по выявлению и устранению свалок ведет МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства". Специалисты управления отмечают, что большинство нарушений фиксируют на пустырях, в районах частного сектора, садоводческих товариществах и вблизи рек. Сигналы о новых свалках поступают как от инспекторов во время регулярных обходов, так и от активных горожан. Для ликвидации каждого такого объекта коммунальные службы задействуют специализированную технику и ручной труд, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В качестве примера эффективной работы городских служб можно привести ликвидацию свалки в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Медицинской, о которой ранее сообщили через портал "Сахалин.Онлайн". После подтверждения информации подрядчики вывезли с территории 180 кубометров отходов.

Администрация города обращается к жителям с призывом проявлять гражданскую сознательность и незамедлительно сообщать о фактах несанкционированного сброса мусора. Связаться с департаментом городского хозяйства можно по телефону 300-461 (доб. 3, 7, 10) или через мобильное приложение "Сахалин.Онлайн", прикрепляя фотографии нарушений. Мэр Сергей Надсадин держит на личном контроле вопросы санитарного содержания городских территорий, а губернатор Валерий Лимаренко инициировал усиление профилактических мер, включая разъяснительную работу о необходимости оформления договоров на вывоз ТКО.