Гиды-краеведы Сахалина и Курил создали профессиональное сообщество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине создали новое профессиональное объединение, которое призвано консолидировать усилия гидов, краеведов и турбизнеса для повышения качества экскурсионных услуг в регионе. Инициатором проекта выступил известный островной краевед и победитель всероссийского конкурса Андрей Кафкан.

Презентация «Сообщества гидов-краеведов Сахалина и Курил» прошла 20 ноября в стенах Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, для гостей мероприятия сотрудники подготовили тематические книжные выставки из фондов зала отраслевой литературы и зала краеведения.

Андрей Кафкан, основавший в Южно-Сахалинске «Школу экскурсоводов», лично представил цели и задачи новой организации. Профессиональные объединения такого формата уже успешно работают в десятках российских городов, доказывая свою эффективность для обмена опытом и раскрытия туристического потенциала территорий.

В планах сахалинского сообщества — регулярное проведение лекций, организация бесплатных экскурсий по авторским маршрутам, а также межрегиональные поездки для повышения квалификации участников. Эта активная программа нацелена на то, чтобы гиды постоянно расширяли свой кругозор и повышали профессиональный уровень.