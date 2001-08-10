На Камчатке может произойти серьезное извержение вулкана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На вулкане Безымянный, расположенном на Камчатке, фиксируются признаки возможного мощного извержения. В тёмное время суток над куполом наблюдается устойчивое свечение, а по его склонам сходят раскалённые обломочные лавины, сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "ЕГС РАН".

Сейсмическая активность на вулкане остаётся повышенной. За последние сутки в районе Безыменного зарегистрировано 16 сейсмических событий. Наблюдаются серии поверхностных толчков, которые, вероятно, сопровождают сходы раскалённых лавин.

Специалисты отмечают, что полноценный сейсмический мониторинг затруднён: высокая сейсмичность соседнего вулкана Ключевской создаёт помехи для точной регистрации событий на Безымянном.