Департамент продовольственных ресурсов проведет горячую линию по организации розничных рынков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска организует тематическую горячую линию для предпринимателей и организаторов торговли. В ходе консультаций специалисты ведомства подробно разъяснят процедуру получения разрешения на организацию розничного рынка и преимущества электронного формата этой муниципальной услуги.
Прямой телефонный канал будет работать в понедельник, 24 ноября, с 10:00 до 12:00. В указанное время все заинтересованные горожане могут задать свои вопросы по многоканальному телефону 300-737 (доб. 2, 3). Основной темой консультаций станет получение муниципальной услуги в электронном виде, что значительно упрощает процесс для заявителей.
Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, в остальные рабочие дни с 09:00 до 17:00 граждане могут обратиться в кабинет №411 по адресу: ул. К. Маркса, 20. Специалисты помогают подтвердить учетную запись на портале Госуслуг, что является необходимым условием для получения услуги в электронной форме. Для этой процедуры при себе необходимо иметь паспорт.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:28 Сегодня На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
08:57 Сегодня Хоккейный клуб "Сахалинские Акулы" начинает выездную серию в Туле
09:30 Сегодня Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
09:35 Сегодня Годовалый ребенок пострадал в ДТП на Сахалине
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
13:57 14 Ноября Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 10:16 Сегодня Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
- 09:02 Вчера Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
- 17:51 19 Ноября Улица Калинина в Аниве превратилась в арт-пространство
- 17:27 19 Ноября Школьники посетили «Урок чистой воды» от «РВК-Сахалин»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?