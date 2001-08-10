Департамент продовольственных ресурсов проведет горячую линию по организации розничных рынков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска организует тематическую горячую линию для предпринимателей и организаторов торговли. В ходе консультаций специалисты ведомства подробно разъяснят процедуру получения разрешения на организацию розничного рынка и преимущества электронного формата этой муниципальной услуги.

Прямой телефонный канал будет работать в понедельник, 24 ноября, с 10:00 до 12:00. В указанное время все заинтересованные горожане могут задать свои вопросы по многоканальному телефону 300-737 (доб. 2, 3). Основной темой консультаций станет получение муниципальной услуги в электронном виде, что значительно упрощает процесс для заявителей.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, в остальные рабочие дни с 09:00 до 17:00 граждане могут обратиться в кабинет №411 по адресу: ул. К. Маркса, 20. Специалисты помогают подтвердить учетную запись на портале Госуслуг, что является необходимым условием для получения услуги в электронной форме. Для этой процедуры при себе необходимо иметь паспорт.