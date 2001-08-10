52% жителей Южно-Сахалинска рассчитывают на получение тринадцатой зарплаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.
52% работающих южносахалинцев ожидают получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Нет надежд по получение годового бонуса у 40% респондентов.
Среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше (59%), чем среди женщин (46%). Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 60%. Среди респондентов в возрасте 35—45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 41%.
Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывают 58%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 45%.
Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц — 61%.
Тринадцатые зарплаты чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия (18% опрошенных). 13% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 11% — пустят финансы на нужды семьи, по 10% — на текущие расходы или ремонт. 9% горожан отложат годовые премии в сбережения. Еще 9% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 6% намерены потратить все деньги на себя. 5% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.
Время проведения: 10—18 ноября 2025 года
Новости общества Сахалина и Курил
