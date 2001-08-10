Сахалинка, жительница блокадного Ленинграда, отметила 92-летие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Южно-Сахалинска Александра Онищенко, пережившая блокаду Ленинграда, отмечает свой 92-й день рождения. Представители городских властей и общественных организаций поздравили женщину, вручив ей цветы и памятные подарки.
Поздравить именинницу пришли председатель городской организации ветеранов Игорь Пилюгов и руководитель патриотического объединения "Родина" Нариман Шаулов. Они передали Александре Николаевне приветственный адрес от имени мэра Сергея Надсадина и сделали общую фотографию на память. Женщина родилась 19 ноября 1933 года в Ленинграде и на собственном опыте узнала все ужасы блокады - голод, холод и потерю близких. В 1943 году десятилетней девочке чудом удалось вырваться из осажденного города.
На Сахалин Александра Николаевна переехала в 1953 году по распределению после окончания училища культуры. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, всю свою жизнь она посвятила работе в сфере культуры: трудилась в библиотеке и доме культуры. Здесь она встретила будущего супруга, создала семью и вырастила детей. Городские власти пожелали юбилярше крепкого здоровья, душевного тепла, бодрости и всего самого доброго.
