В Южно-Сахалинске начали зимний ремонт дорог литым асфальтом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы Южно-Сахалинска подвели итоги теплого сезона и сразу перешли к зимним методам работы. Несмотря на консервацию асфальтобетонных заводов, они уже начали ремонтировать дорожное полотно с помощью литого асфальта, что позволяет работать при минусовых температурах.

В нынешнем сезоне дорожники уложили 161 тысячу квадратных метров асфальта, что на 12 тысяч "квадратов" больше, чем в прошлом году. Из этого объема 150 тысяч м² пришлось на капитальный ремонт больших карт, 8,8 тысячи м² - на ямочный ремонт, а 2,2 тысячи м² составил литой асфальт. Этот материал обладает ключевым преимуществом для сахалинского климата: его можно применять в холодное время года, а сама технология не требует использования тяжелых катков.

По словам начальника отдела по содержанию автомобильных дорог Андрея Нечепуренко, одна установка позволяет укладывать около 25-30 м² покрытия за один запуск. Уже подготовлены к ремонту улицы Комсомольская и Вокзальная, а в ближайшие две недели работы пройдут на Первой Октябрьской, Тихоокеанской, Ленина, Дзержинского, Карла Маркса и в районе Дальнее. При этом, как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, часть запланированного на этот год асфальтирования перенесли на 2026-й из-за работ по прокладке газо- и водопроводов, которые продолжатся до лета.

Координатор проекта "Городская среда" Владислав Грохольский подчеркнул, что использование этой технологии напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения и сохранность транспорта. Ход дорожных работ в городе находится на личном контроле мэра Сергея Надсадина.