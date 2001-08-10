В Южно-Сахалинске начали зимний ремонт дорог литым асфальтом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы Южно-Сахалинска подвели итоги теплого сезона и сразу перешли к зимним методам работы. Несмотря на консервацию асфальтобетонных заводов, они уже начали ремонтировать дорожное полотно с помощью литого асфальта, что позволяет работать при минусовых температурах.
В нынешнем сезоне дорожники уложили 161 тысячу квадратных метров асфальта, что на 12 тысяч "квадратов" больше, чем в прошлом году. Из этого объема 150 тысяч м² пришлось на капитальный ремонт больших карт, 8,8 тысячи м² - на ямочный ремонт, а 2,2 тысячи м² составил литой асфальт. Этот материал обладает ключевым преимуществом для сахалинского климата: его можно применять в холодное время года, а сама технология не требует использования тяжелых катков.
По словам начальника отдела по содержанию автомобильных дорог Андрея Нечепуренко, одна установка позволяет укладывать около 25-30 м² покрытия за один запуск. Уже подготовлены к ремонту улицы Комсомольская и Вокзальная, а в ближайшие две недели работы пройдут на Первой Октябрьской, Тихоокеанской, Ленина, Дзержинского, Карла Маркса и в районе Дальнее. При этом, как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, часть запланированного на этот год асфальтирования перенесли на 2026-й из-за работ по прокладке газо- и водопроводов, которые продолжатся до лета.
Координатор проекта "Городская среда" Владислав Грохольский подчеркнул, что использование этой технологии напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения и сохранность транспорта. Ход дорожных работ в городе находится на личном контроле мэра Сергея Надсадина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:39 Сегодня Сахалинцы могут сдать опасные отходы в более чем 90 специализированных пунктов
09:23 Сегодня Средний и малый бизнес Сахалина увеличил депозиты в ВТБ более чем на 70%
09:34 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 14 пьяных и лишенных прав водителей
09:02 Сегодня Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
13:57 14 Ноября Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 09:02 Сегодня Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
- 17:51 Вчера Улица Калинина в Аниве превратилась в арт-пространство
- 17:27 Вчера Школьники посетили «Урок чистой воды» от «РВК-Сахалин»
- 16:28 Вчера В СахОУНБ студенты написали правовой диктант
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?