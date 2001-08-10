Новогодняя благотворительная акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается активная подготовка к праздничной благотворительной акции "Городская Елка добра", которая традиционно стартует в декабре. В этот раз ее посвятят двум ключевым ценностям: материнству и защите Родины.

Таким образом, продолжая заданный в этом году курс: общероссийский Год защитника Отечества и объявленный в Сахалинской области губернатором Валерием Лимаренко Год счастливого материнства, - эти значимые темы образовали синергию, где ведущая роль отведена маме, служащей Родине. Это женщины, проходящие службу в воинских частях, сотрудницы правоохранительных органов, пограничных служб и т.п.

- В шестой раз запускаем эту чудесную акцию, и всегда она находит отклик в сердцах сахалинцев. В этом году мы чествуем семьи матерей-защитниц, чей труд и мужество - пример для всех нас. Мы благодарны нашим постоянным партнерам, которые с самого первого проекта помогают нам творить добро, и призываем новых участников, неравнодушных горожан присоединиться к "Елке добра", чтобы вместе исполнить мечты детей и подарить им настоящую новогоднюю сказку, - подчеркнула директор департамента информационной политики Екатерина Каширина.

Так, за 5 лет "Елка добра" исполнила более сотни заветных желаний юных горожан: от поездки во Владивостокский океанариум до снаряжения маленьких горнолыжников и сноубордистов современным инвентарем, гаджетов для учебы и различных наборов для творчества.

Все это стало возможным благодаря широкому отклику бизнес-сообщества, общественников, депутатов, которые с 2020 года активно поддерживают инициативу куратора проекта - вице-мэра Елены Фёдоровой. Бессменным участником акции остается мэр Сергей Надсадин. Вице-мэры Южно-Сахалинска также ежегодно следуют его примеру. В координации проекта "Елки добра" задействована большая команда администрации города, включая все профильные департаменты и структурные подразделения.

Главное событие акции "Городская Елка добра" - большой праздник - пройдет в середине декабря, в преддверии Нового года в формате тёплой дружеской встречи, на которую пригласят ребят и их родителей, а также благотворителей.