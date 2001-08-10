В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по организации ярмарок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка проведет для жителей горячую линию, посвященную организации ярмарок. Специалисты расскажут, как удобнее всего получить необходимое разрешение и в чем преимущества электронного формата этой услуги.

Позвонить на горячую линию и задать все интересующие вопросы можно в пятницу, 21 ноября, с 10:00 до 12:00 по телефону 300-737 (доб. 2, 3). Основной темой консультаций станет оформление муниципальной услуги "Выдача разрешений на организацию ярмарок" через интернет. Этот способ позволяет сэкономить время и подать заявление без визита в учреждение.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, для работы с электронными услугами жителям необходимо подтвердить учетную запись на портале Госуслуг. Сделать это можно в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: ул. К. Маркса, 20, кабинет №411. При себе нужно иметь паспорт.