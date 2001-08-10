В Южно-Сахалинске от печной трубы загорелась пристройка жилого дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске пожарные оперативно ликвидировали возгорание в пристройке жилого дома на улице Зеленой. Специалисты справились с огнем без эвакуации жильцов, никто не пострадал.

Сообщение о задымлении под крышей поступило вчера, 19 ноября, в 19:23. Расчёт пожарных прибыл на место вызова уже через шесть минут и обнаружил, что огонь охватил пять квадратных метров чердачного перекрытия. Для точного определения очага возгорания команда газодымозащитной службы провела разведку.

Сотрудники МЧС локализовали пожар к 19:51 и полностью ликвидировали его к 20:37. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, к тушению привлекли десять человек и три единицы спецтехники. В результате происхождения никто из жильцов дома не пострадал, эвакуация не потребовалась.