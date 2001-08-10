На Камчатке началась подготовка к празднованию Нового года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Петропавловск-Камчатский готовится к празднованию Нового года. На улицах города начался монтаж новогодних световых консолей и их подключение, сообщает ТК "41 Регион".

В этом году на опорах городского освещения установят около тысячи консолей новогодней тематики. Работы планируют завершить до 5 декабря.

Одновременно продолжается монтаж новогодних ёлок в парках, скверах и во дворах. В этом году на улицах Петропавловска установят более 20 елей, украшенных световыми гирляндами. В течение месяца праздничное оформление охватит разные районы города - появятся ёлки, в центре краевой столицы традиционно обустроят новогодний городок со световыми конструкциями, символами праздника, фотозонами, детскими горками.

К созданию новогоднего настроения уже приступили предприниматели краевой столицы, которые украшают фасады своих зданий, витрины и внутренние помещения.