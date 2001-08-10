Сахалинцы могут сдать опасные отходы в более чем 90 специализированных пунктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине создали развитую инфраструктуру для безопасной утилизации особо опасных бытовых отходов. Более 90 специализированных пунктов по приему отработанных батареек и ртутьсодержащих ламп работают во всех районах области, чтобы предотвратить ущерб для природы и здоровья людей.
Региональный оператор по обращению с ТКО призывает жителей не выбрасывать опасные отходы в общие контейнеры. Батарейки, которые относят ко II классу опасности, разлагаются более ста лет, а содержащиеся в них тяжелые металлы - свинец, кадмий, ртуть и никель - наносят непоправимый вред экосистеме. Ртутные лампы являются чрезвычайно опасными (I класс) из-за высокого содержания ртути, и их попадание в среду с обычным мусором отравляет почву, воду и воздух.
"Опасные отходы не вывозит региональный оператор. Они должны храниться и перерабатываться отдельно от твердых коммунальных отходов. Только так мы можем предотвратить их вредное воздействие", - подчеркнула начальник отдела организации и контроля перевозок управления по обращению с отходами Надежда Бондаренко. Специалисты рекомендуют жителям хранить использованные батарейки и лампы дома отдельно от другого мусора в сухом месте, защищенном от солнца и влаги, куда нет доступа у детей.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, актуальную информацию о расположении пунктов приема в каждом муниципалитете можно найти на сайте ведомства. Бесплатные пункты сбора также работают на базе многих торговых центров, учреждений спорта и образования. Сбор, транспортировку и утилизацию таких отходов проводят только специализированные лицензированные организации. Эта работа является частью реализации национального проекта "Экологическое благополучие".
