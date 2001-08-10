Сахалинский министр ЖКХ решил проблемы с зарплатами в Тымовском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов в ходе рабочей поездки в Тымовский район разобрал ряд острых проблем, включая задержки зарплат местным коммунальщикам. Руководитель ведомства лично оценил ключевые объекты, провел встречи с администрацией и жителями, взяв их обращения на свой контроль.

Одной из точек визита стал дом №83 на улице Октябрьской, где министр проверил ход капитального ремонта подвала. Рабочие уже выполли около 80% запланированных работ: они провели гидроизоляцию полов и стен, герметизировали вводы и заменили систему водоотведения. Для завершения объекта подрядчикам осталось смонтировать выпуски и забетонировать полы.

Отдельное внимание Аристархов уделил ситуации с кадровым вопросом. Он провел совещание с районной администрацией и руководством МУП "ЖСК" и "Тепловик", где обсудили меры по недопущению задержек заработной платы. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства ЖКХ, после совещания министр встретился с коллективами предприятий, где обозначил конкретные сроки погашения задолженности. В завершение поездки Аристархов и руководитель госжилинспекции Юрий Дробышев провели личный прием граждан. Жители подняли вопросы неудовлетворительного обслуживания домов, ремонта подвалов, капремонта и проблемы ветхого жилья. Все обращения взяли в работу, а муниципалитету и УК выдали соответствующие поручения.

"Поступило много вопросов, все они требуют внимания со стороны властей. Наша общая цель - обеспечить комфортные условия проживания для всех жителей. Сегодня мы договорились с руководством муниципалитета о конкретных мерах, направленных на улучшение ситуации. Мы намерены решить каждую из них совместно с администрацией района и населением", - подчеркнул Дмитрий Аристархов.