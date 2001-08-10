Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Музей Победы пригласил жителей Сахалинской области на специальную онлайн программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса. 20 ноября на сайте культурной площадки можно будет познакомиться с электронной выставкой и посмотреть документальный фильм, посвященные главному военному суду XX века, рассказали ТИА "Острова" в музее.
"Свою работу трибунал в Нюрнберге начал 20 ноября 1945 года и длился почти 11 месяцев. Его работа была организована странами-победительницами, он вошел в историю как "Суд народов" и не имел аналогов в мировой судебной практике. В ходе международного военного трибунала были выслушаны сотни свидетелей, их показания были подкреплены тысячами свидетельств преступлений нацистов: фотографиями и кинокадрами, которые ярко изобличали преступные деяния подсудимых", - подчеркнули в Музее Победы.
В выставку "Уроки Нюрнберга" вошло около 100 оцифрованных документов - фотографии, карты, плакаты, карикатуры из фондов Музея Победы. Материалы дополняют тематические аннотации. Разделы экспозиции посвящены преступлениям нацистов в годы войны, созданию Нюрнбергского трибунала и его работе. В онлайн-экспозиции можно увидеть ужасные кадры, запечатлевшие уничтожение мирных жителей, колонны узников, карты с расположением концлагерей. В проект вошли и многочисленные фотографии трибунала - зала суда, членов советской делегации и нацистских преступников.
Кроме того, в этот день состоится показ фильма 1946 года "Суд народов" (18+). Это документальная хроника судебного процесса над главными преступниками фашистского режима. В ленте крупным планом можно увидеть подсудимых - политических и военных деятелей Третьего рейха, услышать краткое изложение преступлений каждого. Кукрыниксы, сидящие в зале, рисуют на них карикатуры. Большая часть фильма подробно описывает преступления нацистов, особенно совершенные в Советском Союзе. Кроме самого трибунала зрители увидят хронику времен войны с кратким изложением её истории Великой Отечественной.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
13:57 14 Ноября Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?