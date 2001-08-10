Мэр Южно-Сахалинска следит за восстановлением территорий в районе Владимировки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с заместителем председателя правительства Сахалинской области Алексеем Римшей, представителями региональной энергетической комиссии (РЭК) и ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» провел выездное совещание по вопросам газификации района Владимировки. Основное внимание было уделено не только срокам выполнения работ, но и качеству восстановления дорог и прилегающих территорий после прокладки газораспределительных сетей.
В ходе инспекции Сергей Надсадин, поблагодарив за оперативность, отметил значительный объем работ, выполняемый заказчиком – Газпром и его подрядными организациями. Вместе с тем, мэр акцентировал внимание на важности приведения территорий в надлежащее состояние после завершения строительно-монтажных мероприятий.
Сергей Надсадин поставил ответственным службам задачу, чтобы засыпка и восстановление благоустройства проводились в соответствии с нормами, как это принято в дорожном строительстве. Работа - на особом контроле мэра.
- Для жителей Владимировки, где преобладают грунтовые дороги, качество восстановления благоустройства не менее важно, чем сама газификация. Люди должны радоваться не только пришедшему в дома газу, но и тому, что состояние дорог будет не хуже, а в идеале – лучше, чем до начала работ. Поэтому наша общая задача – выполнить работы по газификации и последующему благоустройству с максимальным эффектом и качеством, оправдав ожидания жителей, которые хотят пользоваться и голубым топливом, и качественными дорогами, – подчеркнул Сергей Надсадин.
Напомним, догазификация во Владимировке поделена на 13 этапов. В рамках трёх из них к газу уже подключено порядка 800 домов. Завершить газификацию района планируется в следующем году. Это позволит подключить к газу ещё более 1000 абонентов.
Глава островной столицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Надсадин лично курирует масштабную работу по газификации в Южно-Сахалинске. Обеспечение жителей города возможностью подключения их домовладений к газу не только делает проживание комфортнее, но и вносит вклад в улучшение экологии муниципалитета. Партия «Единая Россия», отстаивающая приоритеты экологического благополучия, активно поддерживает подобные инициативы. Программу по обеспечению жителей доступным и экологичным топливом администрация Южно-Сахалинска реализует при активной поддержке губернатора Валерия Лимаренко и правительства области.
