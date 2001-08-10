В СахОУНБ студенты написали правовой диктант

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 19 ноября стала площадкой для проведения Всероссийского правового диктанта – масштабной образовательной инициативы, направленной на повышение правовой грамотности молодёжи и формирование культуры правового сознания.

В диктанте приняли участие 30 студентов – представители Сахалинского института железнодорожного транспорта (СахИЖТ) и члены молодёжного объединения «Движение первых». Участники прошли тестирование в экспериментальном (тестовом) режиме, что позволило отработать формат и оценить эффективность подхода перед масштабированием проекта.

Задания диктанта охватывали ключевые аспекты российского законодательства, с которыми молодые люди сталкиваются в повседневной жизни: права потребителя, авторское право, противодействие мошенничеству, ответственность за мелкое хулиганство, основы трудового и гражданского права.

Перед началом тестирования участники получили краткие разъяснения от представителей Ассоциации юристов России и Государственного юридического бюро, которые подчеркнули важность понимания своих прав как инструмента защиты интересов в социальной, экономической и цифровой среде.

Тест включал 30 вопросов с выбором ответа, а время прохождения не ограничивалось – акцент был сделан на осознанность, а не на скорость. Результат был объявлен сразу после прохождения тестирования. Каждый участник получил соответствующий сертификат.

– Правовой диктант – это не экзамен, а возможность задуматься: «А я знаю свои права?» – отметили организаторы. — Мы хотим, чтобы каждый молодой человек мог не только распознать нарушение, но и уверенно отстоять свою позицию.

СахОУНБ регулярно выступает площадкой для проведения Всероссийского правового диктанта, подтверждая свою роль как центра не только культурного, но и правового просвещения.