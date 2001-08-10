Тихоокеанское
Росгвардейцы продолжают плановые мероприятия по контролю за оборотом оружия
МТС расширила высокоскоростную сеть в новостройках «Уюн парк»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС расширила сеть высокоскоростного интернета в северной части Южно-Сахалинска. Благодаря обновлению телеком-оборудования и запуску стандарта LTE, скорость мобильного интернета в новостройках выросла в среднем до 70 Мбит/с.

Сеть МТС охватывает всю территорию строящегося жилого микрорайона. После проведенных технических работ жители могут более комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами.                                            

«Уюн парк» расположен в северной части Южно-Сахалинска, в 15 минутах пути на автомобиле от центра города. Это масштабный жилой квартал, состоящий из 41 корпуса, строительство которого продолжается.

