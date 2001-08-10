ОНФ и администрация города устранили жалобы на отопление в многоквартирном доме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители ОНФ, департамента городского хозяйства, Фонда капитального ремонта, ГЖИ и управляющей компании провели совместную встречу с жителями дома №75 по ул. Поповича. Поводом послужила ситуация с параметрами горячего водоснабжения и отопления, по которым поступали жалобы граждан.
В текущем году в доме был проведен капитальный ремонт инженерных сетей. По словам жителей, если ранее температура в квартирах и горячей воды была в норме, то теперь у людей есть нарекания. Была оперативно организована комиссия, специалисты выслушали замечания людей, провели обследование теплового пункта, а также замерили параметры в квартирах.
Как отметила руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Алёна Силачёва, в ходе проверки подтвердился факт нарушения параметров. Ресурсоснабжающей организации и управляющей компании поручено обеспечить подачу на многоквартирный дом теплоносителя с температурой выше текущей и выполнить другие необходимые мероприятия, чтобы урегулировать ситуацию. Комиссия и ОНФ продолжают держать связь с жителями, которые информируют специалистов о том, пошёл ли прогрев в жилых помещениях. Уже через несколько дней от людей поступили сообщения о том, что температура в жилых помещениях нормализовалась.
– Очень важна активная позиция жителей. Самый эффективный способ управления — когда сами граждане вовлекаются в данную работу. Никто не может знать о проблеме, если о ней не сообщают. Люди не только обращаются, но и помогают, мониторят, контролируют, давая необходимую обратную связь, которая нужна, в том числе, органам местного самоуправления. Также мы выражаем признательность всем членам комиссии, и особенно администрации города Южно-Сахалинска, за всегда оперативную реакцию на все вопросы и обращения «Народного фронта», – сказала Алёна Силачёва.
Свою обеспокоенность ситуацией выразили активные жители дома.
– Жители жалуются на холод: днём температура в квартирах держится на уровне 22 градусов, но вечером и ночью параметры сильно снижаются. В доме проживают пожилые люди и дети. Я очень рада, что откликнулись все ведомства, и мы начинаем решать данную проблему. Очень хочется, чтобы всем жителям было комфортно, потому что прежде всего это наша жизнь, это наш дом, – сказала Лариса Мартяхина.
Администрация Южно-Сахалинска продолжит держать ситуацию с теплоснабжением дома №75 по ул. Поповича на постоянном контроле до полного её разрешения.
