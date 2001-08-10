С начала года оформлено порядка 4 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области с начала года оформило людям с инвалидностью 3 тысячи 965 электронных сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР). Из них 2 125 сертификатов уже реализованы жителями региона на приобретение необходимых реабилитационных изделий, способствующих компенсации утраченных функций организма, облегчению передвижения, самообслуживанию и повышению качества повседневной жизни.

Получить средства реабилитации сахалинцы и курильчане могут двумя способами – в натуральном виде или с использованием электронного сертификата. Наиболее удобным способом приобретения средств реабилитации является второй вариант. Электронный сертификат позволяет гражданам с инвалидностью самостоятельно выбрать необходимые технические средства и получить их быстрее.

Электронный сертификат можно оформить на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области или в МФЦ. При личном обращении потребуется предоставить паспорт, индивидуальную программу реабилитации и абилитации, а также номер банковской карты «МИР». Он необходим для идентификации владельца электронного сертификата в момент покупки и перевода средств из казначейства продавцу технических средств реабилитации.

Оформление сертификата занимает до 10 рабочих дней с момента подачи заявления, из них до пяти дней длится рассмотрение и пять дней даётся на оплату. После чего гражданин самостоятельно может выбрать и купить рекомендованные ему изделия в электронном каталоге ТСР. Срок действия сертификата составляет 1 год с момента покупки. Контролировать статус и номинал сертификата можно через портал Госуслуг.

Воспользоваться электронным сертификатом можно как в онлайн-магазинах, так и в стационарных торговых точках. На данный момент в Сахалинской области работают пять организаций-поставщиков с разветвленной сетью магазинов, где можно расплатиться сертификатом.

«По сертификату можно приобрести не только стандартные изделия, но и продукцию, выполненную по индивидуальным параметрам. Владелец сертификата вправе выбрать тот протез, который наилучшим образом подходит ему по функциональным характеристикам, учитывая личные медицинские показания и обеспечивая максимальную эффективность процесса восстановления и адаптации», – сообщила заместитель управляющего Отделением СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.

Проконсультироваться по вопросам предоставления мер государственной поддержки сахалинцы и курильчане могут, обратившись в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная – с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.