С начала года оформлено порядка 4 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение Социального фонда России по Сахалинской области с начала года оформило людям с инвалидностью 3 тысячи 965 электронных сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР). Из них 2 125 сертификатов уже реализованы жителями региона на приобретение необходимых реабилитационных изделий, способствующих компенсации утраченных функций организма, облегчению передвижения, самообслуживанию и повышению качества повседневной жизни.
Получить средства реабилитации сахалинцы и курильчане могут двумя способами – в натуральном виде или с использованием электронного сертификата. Наиболее удобным способом приобретения средств реабилитации является второй вариант. Электронный сертификат позволяет гражданам с инвалидностью самостоятельно выбрать необходимые технические средства и получить их быстрее.
Электронный сертификат можно оформить на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области или в МФЦ. При личном обращении потребуется предоставить паспорт, индивидуальную программу реабилитации и абилитации, а также номер банковской карты «МИР». Он необходим для идентификации владельца электронного сертификата в момент покупки и перевода средств из казначейства продавцу технических средств реабилитации.
Оформление сертификата занимает до 10 рабочих дней с момента подачи заявления, из них до пяти дней длится рассмотрение и пять дней даётся на оплату. После чего гражданин самостоятельно может выбрать и купить рекомендованные ему изделия в электронном каталоге ТСР. Срок действия сертификата составляет 1 год с момента покупки. Контролировать статус и номинал сертификата можно через портал Госуслуг.
Воспользоваться электронным сертификатом можно как в онлайн-магазинах, так и в стационарных торговых точках. На данный момент в Сахалинской области работают пять организаций-поставщиков с разветвленной сетью магазинов, где можно расплатиться сертификатом.
«По сертификату можно приобрести не только стандартные изделия, но и продукцию, выполненную по индивидуальным параметрам. Владелец сертификата вправе выбрать тот протез, который наилучшим образом подходит ему по функциональным характеристикам, учитывая личные медицинские показания и обеспечивая максимальную эффективность процесса восстановления и адаптации», – сообщила заместитель управляющего Отделением СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.
Проконсультироваться по вопросам предоставления мер государственной поддержки сахалинцы и курильчане могут, обратившись в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная – с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня На Сахалине завершено уголовное дело о лжестроителе
10:13 Сегодня Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
11:35 Сегодня С начала года оформлено порядка 4 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации
09:51 Сегодня Своё 20-летие отметила «Молодая Гвардия Единой России»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
13:57 14 Ноября Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 17:51 Сегодня Улица Калинина в Аниве превратилась в арт-пространство
- 17:27 Сегодня Школьники посетили «Урок чистой воды» от «РВК-Сахалин»
- 16:28 Сегодня В СахОУНБ студенты написали правовой диктант
- 15:27 Сегодня «Прибавку к зарплате» от ВТБ получили 38 жителей Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?