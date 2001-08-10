Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Время ожидания на входном досмотре сократилось с 16 до 6 минут, а пропускная способность зоны выросла на 33% — такие результаты дали проекты производственной системы в аэровокзале «Южно-Сахалинск». Посмотреть, как бережливые решения работают в реальном пассажирском потоке, приехали участники VI Дальневосточного форума «Бережливые технологии» из восьми регионов России.
В составе делегации — представители проекта ЮНИДО по повышению эффективности производства, ГК «Росатом», Мастерской эффективности «Сенеж» и Правительства Сахалинской области во главе с министром по эффективному управлению регионом Александром Гоголиным. Экскурсию провёл заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.
Первой точкой маршрута стала зона входного досмотра, где участникам форума представили результаты проекта по повышению производительности, завершённого в декабре 2024 года. Перепланировка размещения интроскопов и металлодетекторов позволила открыть третью линию досмотра на постоянной основе, а удлинённые роликовые дорожки вывода багажа из интроскопов сократили время обработки вещей с 94 до 83 секунд — на 12%. Выделенная линия для маломобильных пассажиров обеспечила более комфортный досмотр без смешения с общим потоком. В результате максимальное время ожидания в очереди сократилось с 16 до 6 минут, а пропускная способность выросла с 240 до 320 пассажиров в час — на 33%.
На стойках регистрации делегации показали решения, направленные на сокращение лишних действий для пассажиров и персонала. Расходные материалы размещены по системе 5S — каждый предмет имеет своё место, что ускоряет работу агентов. Мобильный кассовый терминал позволяет оформлять дополнительные услуги непосредственно у стойки, без направления пассажиров в отдельную кассу. Отдельная стойка с кнопкой вызова для сдачи негабаритного багажа разгружает основные стойки регистрации за счёт автоматизации процесса — теперь агенту не нужно отвлекаться для отправки багажа. На медиаэкранах перед стойками размещены памятки о подготовке к регистрации, а система «змейка» и хелперы помогают структурировать очередь и равномерно распределять пассажиров между стойками.
Затем, на стойке информации участникам показали интегрированный автоматизированный переводчик, позволяющий оперативно обслуживать иностранных путешественников. Скрипты общения и авиационные информационные системы помогают сокращать время ответа на типовые вопросы и поддерживать единые стандарты сервиса.
Отдельным блоком стало знакомство с пассажирской инфраструктурой на втором этаже терминала. Участникам показали фотовыставки и арт-объекты, а также две бесплатные зоны ожидания вылета, оформленные в виде газовоза и традиционной лодки с головой медведя. Делегации также представили обновлённую комнату матери и ребёнка: доступ в неё организован через систему контроля, родители с детьми могут пользоваться пространством без присутствия дежурного агента.
Финальной точкой маршрута стала комната производственного анализа, где в момент визита проходило плановое еженедельное совещание формата War Room по ключевым показателям работы аэровокзала. Участники форума в качестве наблюдателей присоединились к обсуждению и задали вопросы по реализации проектов производственной системы. Такой формат позволяет регулярно анализировать данные, оперативно реагировать на отклонения и закреплять результаты внедрённых улучшений.
«Для нас важно, чтобы производственная система работала в реальном пассажирском потоке. Перепланировка входного досмотра дала рост пропускной способности на 33%, мобильный кассовый терминал на регистрации сократил время оформления услуг, отдельные решения для маломобильных пассажиров, автоматизированная комната матери и ребёнка — это звенья одной цепи. Мы последовательно убираем лишние операции, сокращаем путь пассажира и одновременно делаем работу сотрудников удобнее и безопаснее. Еженедельные совещания в формате War Room помогают видеть, как каждое изменение отражается на конкретных показателях», — отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.
АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» совместно с Правительством Сахалинской области реализует проект по внедрению безлюдных технологий. В ближайшее время в аэровокзале появятся киоски самостоятельной регистрации пассажиров и багажа, а также усиленные турникеты на выход из терминала. Эти решения дополнят уже реализованные проекты производственной системы и позволят сделать путь пассажира ещё более быстрым, удобным и безопасным.
