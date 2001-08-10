Коммунальные службы Поронайского района продолжают устранять последствия циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Коммунальные и дорожные предприятия Поронайского района продолжают устранять последствия снежного циклона. Выпало более 40 сантиметров снега.
Снегоуборочная техника вышла на уборку с 4 утра.
Сегодня работники городских служб и управляющих компаний продолжат расчистку улиц, тротуаров, межквартальных проездов, остановочных карманов.
Доступ ко всем социальным объектам обеспечен.
Управляющие компании бросят силы на расчистку дворовых территорий. Автолюбителей просят освободить парковочные места для расчистки. В течение двух дней дворы будут расчищены.
На текущей неделе планируется приступить к вывозу снега.
Уборка снега ведется и в населенных пунктах Поронайского района.
Номера диспетчерских служб коммунальных предприятий:
ООО ЖХ «Бумажник» - 53853.
МУП «Управдом» - 52599.
МУП «Прогресс» - 98181.
МУП «Теплотехник-1» - 96204.
МУП «ВКК» - 93482; 89241811542.
МУП «ПКК-1» по телефону 52493, 89244803330 (круглосуточно).
Контактные номера отдела ЖКХ Администрации Поронайского муниципального округа 5-60-03(129), 5-60-03(109).
