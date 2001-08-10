Самые романтичные книги Тургенева предпочитают жители Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Книжный сервис «Строки» от МТС проанализировал литературные предпочтения жителей Сахалинской области среди работ Ивана Сергеевича Тургенева.
Лидером по прочтениям стала элегическая повесть «Ася». На второй строчке - повесть о чувствах и душевных переживаниях 16-летнего юноши «Первая любовь». «Бронза» у первого романа Тургенева «Рудин». А замкнул топ самых читаемых произведений Ивана Сергеевича социально-психологический роман «Отцы и дети».
В целом, вкусы сахалинских читателей похожи на предпочтения дальневосточных соседей, но есть и отличия. Так, в Хабаровском крае в списке любимых произведений оказался также роман «Дым», а в Приморском крае – грустный рассказ «Муму».
