Два новых дома на 180 квартир готовятся к заселению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такую задачу поставил мэр города Сергей Надсадин по итогам рабочего выезда на объекты капитального строительства. Два новых дома на 180 квартир на улице Больничной готовят к новоселью. Это позволит ликвидировать еще 2,3 тысячи кв.м. аварийного жилья в областном центре. Всего с начала года расселено 88 семей и 3,67 тыс. кв.м.

Градоначальник сообщил, что с предыдущим подрядчиком, не справившимся с обязательствами, инициировано расторжение контракта в одностороннем порядке. Оба дома находятся в высокой степени строительной готовности, при этом есть нерешенные вопросы благоустройству территории.

- Сейчас мы мобилизовали все ресурсы для выхода из ситуации, чтобы в декабре приступить к переселению, - подчеркнул Сергей Надсадин. - Отдельные элементы благоустройства будут завершены в теплый период следующего года, за этим мы установим жесткий контроль. Но сами квартиры должны быть готовы к заселению уже в этом году. Жители, а сюда переедут горожане из старых общежитий на Компроспекте, уже осматривали их, поэтому процесс переселения должен пройти максимально быстро и комфортно.

Как рассказал курирующий сферу строительства вице-мэр Денис Ю, основная отделка квартир выполнена, осталось провести установку кухонных плит и сантехники, устранить недочеты, которые возникли у жителей в ходе первичных осмотров квартир, а также провести финишную уборку помещений от строительного мусора.

Во время своей поездки в этот район города Сергей Надсадин посетил еще один строящийся на ул. Больничной жилой комплекс - «Никольскую аллею». Здесь работы в активной фазе. Основной конструктив здания выполнен, завершается отделка фасада. Бетонные работы на подземном паркинге планируется закончить до конца ноября, а все благоустройство территории - летом следующего года.

Строительство новых домов на улице Больничной - часть масштабного преобразования города. Несколько лет назад на этом месте были одноэтажные и двухэтажные бараки, которые также были расселены, а освободившиеся земли предоставлены под новое жилье.

Отметим, работа по увеличению объемов жилищного строительства, улучшению жилищных условий семей и расселению аварийного фонда ведется в рамках инициатив «Народной программы» партии «Единая Россия». Сергей Надсадин, как глава города и секретарь Южно-Сахалинского местного отделения партии, держит их на личном контроле.

Южно-Сахалинск сохраняет статус лидера по строительству жилья не только на Сахалине, но и на Дальнем Востоке. С начала года в городе уже введено в эксплуатацию более 140 тысяч квадратных метров жилья, включая индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время в областном центре продолжается строительство 47 многоквартирных жилых домов общей площадью более 290 тысяч кв. м.