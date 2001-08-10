Сотрудники «РВК-Сахалин» готовят проекты для научно-практической конференции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники «РВК-Сахалин» готовят свои проекты к защите на корпоративной научно-практической конференции. Это ежегодное мероприятие группы компаний «Росводоканал», в котором принимают участие молодые специалисты. Они представляют инновационные решения, позволяющие совершенствовать процессы водоканалов.

В прошлом году начальник отдела оптимизации режимов сетей и сооружений «РВК-Сахалин» Виктор Балаховцев презентовал проект использования геотермального теплового насоса для хлораторной водозабора «Луговое». Это решение позволяет генерировать энергию за счет воды, поднимаемой из артезианских скважин.

В этом году свой проект готовится представить руководитель группы отдела по взысканию дебиторской задолженности правовой дирекции «РВК-Сахалин» Глеб Мельников. Проект направлен на автоматизацию юридических процессов и оптимизацию рабочего времени сотрудников. В корпоративной научно-практической конференции он принимает участие впервые.

«В компании я работаю не так давно. И для меня, как для молодого специалиста, очень ценно внимание руководства к инициативам. Разработать идею по улучшению рабочих процессов – это половина дела, но когда ее поддерживают более опытные коллеги – это настоящий ключ к успеху», - поделился Глеб Мельников.

В прошлом году в работе конференции приняли участие более 40 экспертов и сотрудников водоканалов из Барнаула, Воронежа, Краснодара, Липецка, Омска, Оренбурга, Тюмени, Южно-Сахалинска и Москвы. Молодые сотрудники предложили реальные решения по повышению производительности, автоматизации производства, внедрению новых методов обеззараживания воды. В этом году ожидается не меньший масштаб мероприятия.

«Поддержка инициатив молодых специалистов – важное направление корпоративной деятельности. Мы стремимся быть компанией, ориентированной не только на опытных, но и молодых специалистов. На предприятии действует институт наставничества, проводятся обучающие мероприятия для молодежи. Слышать инициативы молодых и креативных сотрудников – важный шаг, который позволяет многим производственным процессам соответствовать веяниям времени», - отметили директор по персоналу Юлия Тимофеева.