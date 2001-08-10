Контрактники ВВО отрабатывают захват зданий условного противника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие заключившие контракт с Минобороны России отработали штурм и захват зданий условного противника.
В ходе занятий по боевой подготовке, военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), на полигоне «Троицкий» отрабатывают штурм зданий и опорных пунктов и блиндажей условного противника.
В рамках тренировки мотострелки сначала провели воздушную разведку с применением квадрокоптера, в ходе которой выявили «противника» в полуразрушенном здании.
Личный состав отработал действия по передвижению боевых групп к зданию и проход по лестничным маршам. После чего, внутри здания, опытные инструкторы показали бойцам как выполнять зачистку помещений в боевой двойке и тройке.
На подобных тренировках военнослужащие совершенствует навыки грамотного передвижения внутри здания, а также учатся взаимодействовать друг с другом.
Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, получивших богатый боевой опыт в ходе участия в специальной военной операции.
