Пожарные Поронайска потушили гаражи
14:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Контрактники ВВО отрабатывают захват зданий условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие заключившие контракт с Минобороны России отработали штурм и захват зданий условного противника.

В ходе занятий по боевой подготовке, военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), на полигоне «Троицкий» отрабатывают штурм зданий и опорных пунктов и блиндажей условного противника.

В рамках тренировки мотострелки сначала провели воздушную разведку с применением квадрокоптера, в ходе которой выявили «противника» в полуразрушенном здании.

Личный состав отработал действия по передвижению боевых групп к зданию и проход по лестничным маршам. После чего, внутри здания, опытные инструкторы показали бойцам как выполнять зачистку помещений в боевой двойке и тройке.

На подобных тренировках военнослужащие совершенствует навыки грамотного передвижения внутри здания, а также учатся взаимодействовать друг с другом.

Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, получивших богатый боевой опыт в ходе участия в специальной военной операции.

