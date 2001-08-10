Парк имени Гагарина готовят к новогодним праздникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской парк имени Гагарина областного центра начал подготовку к новогодним и рождественским мероприятиям. В этом году здесь представят обновленное праздничное оформление, ледовый городок и расширенную зимнюю инфраструктуру для отдыха жителей и гостей города.

Как рассказал директор парка Илья Прудников, на территории устанавливаются новые арт-объекты и тематическая праздничная иллюминация. Обновлены световые элементы, светодиодные гирлянды, проведена техническая отладка всех светящихся фигур. На опорах смонтирована большая часть новогодних консолей.

В этом году для посетителей подготовят два катка: малый и большой — на стадионе «Космос». На основной территории продолжается установка светящихся инсталляций и декоративных фигур. Также будет создан ледовый городок, включающий ледовые и снежные композиции.

С 1 января основной точкой притяжения станет стадион «Космос». Здесь разместят крупные арт-объекты, в том числе, большую фигуру снежного медведя, которая ранее находилась в лесной части парка.

«Для детей и семей будет работать резиденция Деда Мороза в помещении досугового центра «Теремок». Информация о работе резиденции будет опубликована в Telegram-канале парка и в средствах массовой информации. На территории картодрома установят новогодние ёлки и проведут праздничные мероприятия. Посетители смогут кататься на коньках, гулять по парку, фотографироваться и проводить семейные новогодние выходные в атмосфере зимнего праздника», - уточнил Илья Прудников.

Городской парк приглашает всех жителей и гостей островной столицы провести новогодние праздники ярко, активно и в тёплой дружеской атмосфере.

Работы по украшению островной столицы к Новому году и Рождеству являются частью мероприятий по созданию особого пространства для отдыха горожан.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко, в Южно-Сахалинске стартовала работа по подготовке к предстоящему празднованию. Цель – подарить каждому жителю ощущение праздника, возможность провести время с близкими, прогуляться по любимому месту отдыха, что, по мнению главы региона, является неотъемлемой частью заботы о благополучии и комфорте островитян.