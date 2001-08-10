Волонтёр из Южно-Сахалинска рассказал о важности проектов и инициатив
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Международного дня волонтёра, который отметят 5 декабря, южносахалинцев знакомят с историями земляков, чья энергия и доброе сердце делают наш город лучше. Один из них — Василий Савчук, волонтёр Центра молодёжных инициатив.
Как рассказал молодой человек, с самого начала волонтёрство было тесно переплетено с его основной профессией — работая почтальоном, он часто доставляет пенсию пожилым людям, которые не могут прийти за ней самостоятельно.
- Для меня волонтёрство — это помощь и чувство гордости от того, что ты прилагаешь усилия и вносишь частичку себя в общее дело. Это направление очень важно развивать, — говорит Василий. — Я занимаюсь волонтерством более 4 лет. За это время я приобрел большой опыт работы с людьми, коммуникативные навыки, узнал много нового.
Так, свой путь в добровольчестве Василий Савчук начал с проекта по формированию комфортной городской среды. Как подчеркивает молодой человек, тогда он не только проявил свою гражданскую позицию, но и смог «прокачать» навыки общения, учась находить подход к самым разным людям.
За годы своей деятельности Василий принял участие в десятках значимых для города и его жителей проектов. Он помогал в организации мероприятий, посвящённых Дню Победы, акциях «Свеча памяти» и «Сад памяти», поддерживал пожилых людей и семьи участников СВО, а совсем недавно работал на фестивале «Крылья Сахалина», помогая гостям сориентироваться на площадке.
Особое место в его волонтёрской практике занимает адресная помощь пожилым горожанам.
- Часто помогаем пожилым людям. Привозим лекарства, продукты, помогаем убраться в квартире, вынести мусор. Бабушки и дедушки всегда очень радостно встречают, бегут обнимать. Им не хватает этого общения. Иногда просто приехать, поговорить, уделить внимание — для них это крайне важно, - поделился Василий Савчук.
История Василия Савчука — яркий пример того, что волонтёрство является мощной силой, способной менять жизнь к лучшему. Развитие добровольческого движения — не просто поддержка социальных инициатив, это инвестиция в будущее города. Волонтёры, такие как Василий, становятся важным связующим звеном между поколениями, оказывают реальную помощь тем, кто в ней нуждается, и создают в городе атмосферу взаимопомощи и ответственности.
Добавим, Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска на постоянной основе проводит обучающие программы для волонтеров. К добровольческому движению могут присоединиться все желающие. Для того, чтобы стать волонтером, достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.ру или связаться с волонтерским центром города Южно-Сахалинска через группу Вконтакте: https://vk.com/yuzhnosakhvolonte или через сервис volunteer.yuzhno-sakh.ru
