Сахалинские военнослужащие осваивают автоматические гранатомёты АГС-17 «Пламя»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими мотострелковых подразделений Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проходят занятия по подготовке расчётов автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя».
Первым делом военнослужащие, прибывшие для прохождения подготовки на полигон гвардейского армейского корпуса ВВО «Троицкий», изучили тактико-технические характеристики и виды применяемых боеприпасов к данному гранатомёту.
На практических занятиях, под руководством участников специальной военной операции (СВО), боевые расчёты выполнили пристрелку гранатомёта после чего приступили к стрельбе на точность.
По своей сути, станковый гранатомёт АГС-17 «Пламя» является миниатюрным артиллерийским орудием. Поэтому военнослужащие учатся поражать живую силу и огневые средства «противника», находящееся за естественными и искусственными складками местности, то есть за оврагами, насыпями, обратными склонами высот или даже в окопах.
Кроме того, расчёт АГС-17 состоит из двух бойцов, один из которых управляет огнём, а второй подносит боеприпасы и помогает оперативно перемещать гранатомёт на поле боя при смене огневой позиции.
В ходе занятий на полигоне «Троицкий» инструкторы по боевой подготовке применяют опыт, полученный в ходе специальной военной операции.
